Antalya Kumluca'da orman yangını: D400 karayolu trafiğe kapatıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karşı havadan ve karadan müdahale sürerken, D400 karayolu güvenlik gerekçesiyle araç geçişine kapatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Antalya Kumluca'da orman yangını: D400 karayolu trafiğe kapatıldı
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Yangın ihbarının alınması üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hızla olay yerine yönlendirildi.

Alevlerin yayılmasını önlemek ve bölgeyi kontrol altına almak amacıyla başlatılan söndürme çalışmaları, havadan ve karadan eş zamanlı olarak yürütülüyor.

GÜZERGAHTA GEÇİŞLERE İZİN VERİLMİYOR

Ormanlık alandaki yangın, bölgedeki ulaşımı da doğrudan etkiledi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, ortaya çıkabilecek olası tehlikelere karşı önlem alındı. Bu kapsamda D400 Antalya-Kumluca karayolu tedbir amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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