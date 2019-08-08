Bir anlık dikkatsizlik 30 hektarı kül etti. Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangını saatler süren çalışmayla söndürüldü. Yine aynı gün peş peşe Muğla ve Gaziantep'te ormanlar yandı, binlerce ağaç ve hayvan zarar gördü.

Bir anlık dikkatsizlik nedeniyle 3 ormanda peş peşe yangın çıktı.



Antalya Manavgat'ta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gece yükselen alevler çevredikleri korkuttu.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 12 teknik eleman, 105 işçi müdahale etti.



Saatler süren müdahlenin ardından yangın söndürüldü. Hasar ise havadan görüntülendi.



Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yanında da 6 hektar alan zarar gördü.



Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 5 arazöz ve 42 orman işçisiyle müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.



Bir diğer yangında Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki ormanlık alanda çıktı.



Yangın 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 9 dönümlük alan zarar gördü.



Yetkililer vatandaşları uyararak, otluk alanlara sigara izmariti ve cam kırıkları atmamalarını istedi.





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