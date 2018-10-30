Antalya Manavgat'ta özel bir şirkete ait eğitim uçağı düştü. kazada pilot ve yardımcısı yaşamını yitirdi. Düşen tek motorlu Cesna tipi uçağın daha önce Tekirdağ ve Aydın mecburi iniş yaptığı ortaya çıktı. Uçakla ilgili yetkililerin çarpıcı iddiaları var.

Antalya'dan acı bir haber geldi. Eğitim uçağı düştü, Manavgat ilçesinde düştü.



Özel bir firmaya ait eğitim uçağındaki pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı hayatını kaybetti.



Tek motorlu Cessna 152 tipi TC-KIM tescilli eğitim uçağının neden düştüğü henüz bilinmiyor.



Uçağın düştüğü noktaya arama, kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, uçakla ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Karaoğlu "Düşen uçağın daha önce İzmir'de bir aracın çatısına basan uçak olduğu söyleniyor" dedi.



Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, uçağının düşme nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini kaydetti.



TC KIM uçağı, 5 Ekim 2017’de Tekirdağ'da bir yıl sonra 28 Eylül'de de Aydın’da bir tarlaya mecburu iniş yapmıştı.



Aynı uçak geçtiğimiz aylarda da İzmir'de alçak uçuş sırasında habercileri taşıyan otomobile çarpmıştı.



ulusal.com.tr