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Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Antalya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Antalya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2015'te tasfiye edilen "Gökkuşağı" isimli derneğin kurucu, yönetici ve üyesi olduğu tespit edilen 6 şüpheli ile hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheliye yönelik, Antalya merkez ile ilçelerinde 7 adres, Batman, İstanbul, Konya, İzmir ve Muş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Şüphelilerin oturdukları yerler ile kullandıkları otomobillerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan, ev aramalarında "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen ve aranan 1 kişi daha yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #fetö
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