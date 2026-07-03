Antalya Otogarı'nda dehşet anları! Çuvaldan bıçak çıkarıp güvenliklere saldırdı!

Saat 14.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin gelen yolcu peronunda M.E.P. ve F.G. isimli şahıslar ile terminal güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.