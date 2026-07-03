Antalya Otogarı'nda dehşet anları! Çuvaldan bıçak çıkarıp güvenliklere saldırdı!
Kepez ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde iki şahıs ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Şüphelilerden birinin dışarıdan getirdiği kesici aletle saldırması sonucu iki görevli yaralandı.
Saat 14.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin gelen yolcu peronunda M.E.P. ve F.G. isimli şahıslar ile terminal güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.
Gerilimin tırmanması üzerine şüphelilerden M.E.P., terminal dışına bıraktığı ve içerisinde çeşitli malzemeler bulunan çuvalın yanına yöneldi. Çuvalın içine gizlediği bıçağı alan şahıs, hızla olay yerine geri döndü.
Kesici aletle perona dönen M.E.P. ile güvenlik görevlileri arasında fiziksel arbede yaşandı. Çıkan bu arbede esnasında güvenlik görevlilerinden biri aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. Durumun ciddileşmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu ve adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerine doğru harekete geçerken, terminal içerisinde elinde kesici alet bulunan M.E.P. ile güvenlik görevlileri arasında sıcak bir kovalamaca başladı.
Saldırganın peşini bırakmayan güvenlik görevlileri, şahsı otogar binası dışında yakalamayı başardı. Ancak dışarıdaki bu müdahale sırasında bir güvenlik görevlisi daha kolundan aldığı darbeyle hafif şekilde yaralandı.
Kısa sürede adrese intikal eden polis ekipleri duruma müdahale ederek M.E.P. ve yanındaki F.G.'yi gözaltına aldı. Şahsın olayda kullandığı suç aleti de ekipler tarafından ele geçirildi.
Aldıkları darbelerle yaralanan güvenlik görevlileri D.E. ve E.D.'ye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı görevliler daha sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Suç aletiyle birlikte yakalanan M.E.P. ise emniyetteki işlemleri tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü.