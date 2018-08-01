Arkamdaki fotoğraf sizce nerede çekildi? Antalya veya başka bir kıyı kentine ait diyenler yanıldı. Neden mi? Yanıtını hep birlikte görelim.

Bu görüntüler Antalya'da veya başka bir kıyı kentinde çekilmedi.



Görüntüler, Konya Ovası'ndan. Burası, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü.



Yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj bulunuyor. En uzun plaj olan Karaburun ise Antalya sahillerini aratmıyor.



Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı'na akın eden Beyşehirliler, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor.



Burası da Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü. Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan göl yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor.



Kars ile Ardahan sınırları arasında yer alan göl yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor.



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