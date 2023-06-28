Antalya Valiliğinden orman yangınlarına önlem! Kayıp vermemek için harekete geçildi

Antalya Valiliği orman yangınlarının önüne geçebilmek için harekete geçti.

31 Ekim'e kadar ormanlık alanların 4 kilometre civarında özel mülkiyete konu araziler de dahil ateş yakmak yasaklandı.

Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç diğer noktalarda mangal semaver yakılmasına izin verilmeyecek.

Anız veya bitki örtüsünün yakılması da alınan yasaklar arasında.

Orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

Alınan kararlara uyulması için orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta ve özel güvenlik görevlileri devriye atacak.

Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlem yapılacağı duyuruldu.