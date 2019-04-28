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Antalya ve Muğla'da plajlar oldu

Antalya ve Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. 2 ilde deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçüldü.

Antalya ve Muğla'da plajlar oldu

Havalar ısındı. Güneşe hasret olanlar plajlara akın etti.

Bu güzel görüntülerin adresi Antalya ve Muğla oldu. Konyaaltı, Lara ve ilçelerdeki plajlarda doluluk oranı arttı. 

Bazı yerli ve yabancı turistler güneşlenmeyi tercih ederken bazıları denize girdi. Kiminin tercihi de sahilde yürüyüş yapmak ya da bisiklete binmek oldu.

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı da 20 dereceye yükseldi. 

Yerli ve yabancı turistler Gümbet, Bitez, Kumbahçe sahilinde denize girdi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya #muğla
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