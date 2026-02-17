Antalya’da 26 yaşındaki genç, internet üzerinden tanıştığı kişi tarafından öldürüldü

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu, evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanan 21 yaşındaki şüphelinin, Çobanoğlu ile internet üzerinden tanıştığı öğrenildi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 26 yaşındaki genç, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan şüphelinin öldürdüğü genç ile internet üzerinden tanıştığı öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Çobanoğlu’ndan (26) uzun süre haber alamayan ve kapıyı açtıramayan arkadaşları şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Çobanoğlu’nu kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun farklı yerlerinden ve yüzünden bıçaklanan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış istikametini belirledi. Yapılan sıcak takip sonucunda cinayet şüphelisi Y.E.Ç. (21), olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İlhan Çobanoğlu ile şüpheli Y.E.Ç.’nin internet üzerinden tanıştıkları ve evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

