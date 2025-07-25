Antalya’da 3 ilçede orman yangını! Yerleşim yerleri tahliye edildi

Antalya’nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar paniğe neden oldu. Yangınlar; Aksu’da Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa’da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat’ta Güzelyalı Mahallesi’nde başladı.

Yangınlara müdahale amacıyla bölgeye 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi, 186 orman personeli ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için hem hava hem kara ekipleri yoğun çaba harcıyor.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangınların yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine polis ekipleri megafonlarla anons yaparak evlerin tahliye edilmesini sağladı. Tahliye edilen bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyor. Yangının rüzgarın etkisiyle yayılmaması için çevre emniyeti güçlendirildi.