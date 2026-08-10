Antalya'da acı olay! Cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu

EŞİ VE OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin Mehmet Asal (55) olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi.