Antalya'da acı olay! Cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir camide, tuvalet kısmında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Sabah evinden çıktığı öğrenilen 55 yaşındaki adamın ölüm haberini alan eşi ve oğlu, cami avlusunda gözyaşlarına boğuldu.
Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Adnan Selekler Caddesi ile 3096 Sokak kesişimindeki Yenidoğan Camii'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde caminin lavabo kısmına gelen vatandaşlar kapının açılmadığını fark edince durumu cami görevlisine bildirdi.
Güçlükle açılan kapının ardından içeride bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilince olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EŞİ VE OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin Mehmet Asal (55) olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi.
Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Asal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Mehmet Asal'ın sabah saatlerinde otomobiliyle evden ayrıldığı öğrenildi. Olayı haber alarak adrese gelen eşi ve oğlu ise gözyaşlarına boğuldu. Cami avlusunda gözyaşı döken Asal'ın eşini, oğlu sakinleştirmeye çalıştı.