Antalya'da akılalmaz dolandırıcılık: Hesabından habersiz 1.6 milyon TL çekildi

Antalya'da kendisini sosyal medyada "kredi danışmanı" olarak tanıtıp, vatandaşların güvenini kazanarak dolandırıcılık yapan bir şüpheli yakalandı. Mağdurun bankacılık şifrelerini ele geçirip 1 milyon 650 bin liralık kredi çeken zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen nitelikli bir dolandırıcılık olayını aydınlattı.

Polise başvuran A.C. isimli vatandaş, sosyal medyada kullanılan bir uygulama üzerinden "kredi danışmanlığı" adı altında yayın yapan kişilerle irtibata geçtiğini belirterek şikayetçi oldu.

Müşteki A.C., şüpheli şahısla yaptığı telefon görüşmelerinin detaylarını emniyet güçleriyle paylaştı. Şüphelinin, bankalarda tanıdığı görevliler olduğunu, bu sayede findeks notunu yükselterek kendisine yüksek limitli kredi kullandırabileceğini söylediği öğrenildi.

Bu vaatlere inanan mağdur, şüphelinin yönlendirmesiyle birçok bankada hesap açtırdı. A.C., süreç içerisinde online bankacılık şifreleri ile kimlik bilgilerini şahıslarla paylaştı.

HESAPTAN 1 MİLYON 650 BİN LİRA ÇEKİLDİ

Bilgileri ele geçiren şüphelilerin, mağdurun haberi olmadan toplam 1 milyon 650 bin lira tutarında kredi çektiği ve bu parayı kendi hesaplarına aktardığı belirlendi. Durumu fark ettikten sonra şahıslara bir daha ulaşamayan A.C., dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik incelemeler ve kamera kayıtlarının taranması neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın Y.V. olduğu tespit edildi.

Polis tarafından yakalanan Y.V. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalya dolandırıcılık
