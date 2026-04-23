Antalya'da akılalmaz olay: Arabanın anahtarı vermeyen annesine kurşun yağdırdı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir süre önce eşinden ayrılarak ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Arif Y., otomobil anahtarını alamadığı gerekçesiyle annesinin bulunduğu apartmana pompalı tüfekle ateş açtı.

ARACIN BAGAJINDAN POMPALI TÜFEK ÇIKARDI

Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 6153 sokak üzerinde meydana geldi. Alkollü bir şekilde evinin bulunduğu sokağa gelen Arif Y., dairede bulunan annesine seslenerek park halindeki 07 GMP 45 plakalı otomobilin anahtarını istedi. Annesinden olumsuz yanıt alan şahıs, bu duruma sinirlenerek sokak üzerindeki boş arazide park halinde bulunan ve atıl vaziyetteki kendilerine ait 32 UC 365 plakalı aracın yanına yöneldi. Arif Y., hurda aracın bagaj kısmında saklı bulunan pompalı tüfeği alarak annesinin yaşadığı 3. kattaki daireye doğru defalarca ateş açtı.

Silah sesleri apartmanda ve sokakta korku yaratırken, eylemini gerçekleştiren Arif Y. Manavgat'ta ikamet ettiği öğrenilen eski eşinin evine giderek aynı olayı orada da yapacağını bağırdı. Silahlı saldırı karşısında paniğe kapılarak daireye giren anne, 07 GMP 45 plakalı aracın anahtarını balkondan oğluna doğru attı. Anahtarı yerden alan şüpheli, araca binerek hızla bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk ediliyor. Adrese ulaşan emniyet güçleri, kurşunlanan bina ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan Arif Y.'nin yakalanması için eşzamanlı operasyonlar sürdürülüyor.