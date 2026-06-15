Antalya'da akılalmaz saldırı! Elinde pastayla yürürken kurşun yağmuruna tutuldu
Antalya’nın Serik ilçesinde pastaneden aldığı doğum günü pastasıyla yürüyen M.K.E., kendisini takip eden kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın peşine düştü.
Olay, Antalya'nın Serik ilçesi Yeni Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde meydana geldi.
M.K.E., bir pastaneden yaş pasta satın aldıktan sonra caddede yürümeye başladı. Bu sırada kendisini sessizce takip eden kimliği belirsiz bir şahıs tabancasını ateşledi.
Saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan M.K.E., ağır yaralanarak kanlar içinde yere düştü. Talihsiz adamın elinde taşıdığı doğum günü pastası ise yola savruldu.
Çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, eylemi gerçekleştiren şahıs olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi.
KAÇAN SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR
Silah seslerini duyan vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralı durumdaki M.K.E.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi tespit edip yakalamak amacıyla çalışma yürütüyor.