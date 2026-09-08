Antalya'da alevler yerleşim yerlerine dayandı! 254 ev tahliye edildi, 2 bin haneye elektrik verilemiyor

Alevlerin yerleşim yerlerine dayanması üzerine bölgede teyakkuz ilan edildi. Gece boyu karadan sürdürülen alev avı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 12 hava aracı ve bin 16 personelin katılımıyla dev bir operasyona dönüştü. Yangın sebebiyle 254 haneden 720 vatandaş ile çok sayıda hayvan güvenli alanlara nakledilirken, 2 binden fazla abone elektriksiz kaldı. Küllerin kent merkezine kadar savrulduğu felaket bölgesinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, alevlerin enerjisinin kırıldığını belirterek kontrol altına alma çalışmalarının son aşamaya geldiğini açıkladı.

12 HAVA ARACI VE BİNİ AŞKIN PERSONELLE BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU

Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte yürütülen söndürme harekatının bilançosu kayıtlara şöyle yansıdı:

Müdahale Gücü: Sahada 3 amfibik uçak, 9 yangın söndürme helikopteri, 165 arazöz, 7 Emniyet TOMA'sı, 25 ağır iş makinesi, 110 hizmet aracı ve toplam bin 16 personel aralıksız görev yapıyor.

Tahliye Edilen Bölgeler: Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde 10 hane 25 kişi, Yumuk Mahallesi’nde 29 hane ve 18 ahırdan 105 kişi; Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde 175 hane 439 kişi tahliye edildi. Yeşilkaraman Mahallesi'nde ise tedbir amaçlı tahliyeler sürdürüldü. Toplamda 254 evden 720 vatandaş güvenli noktalara taşındı.

Altyapı ve İletişim Kesintisi: Yangın nedeniyle iletim hatlarının hasar görmesi sonucu 2 bin 97 aboneye elektrik verilemiyor. İletişim aksaklıklarını önlemek adına AFAD ve GSM operatörlerince alana çok sayıda mobil baz istasyonu konuşlandırıldı.

Barınak ve Can Dostlar Kurtarıldı: Aksu Belediyesi'ne ait hayvan barınağı ile köylülerin ahırlarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlarla tahliye sahalarına sevk edildi.

KÜLLER ŞEHİR MERKEZİNE YAĞDI, İŞ MAKİNELERİ HATTIN ÖNÜNÜ KESTİ

Karaöz'de başlayan alevler 10 kilometrelik mesafeyi aşarak Topallı, Kızıllı ve Ilıca mahallelerini tehdit eder boyuta ulaştı:

Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait paletli dozerler, yangının ilerleme istikametini kesmek için orman içinde geniş şeritler açarak toprak bariyerler oluşturdu.

Rüzgarın etkisiyle savrulan yanmış kül ve yoğun duman tabakası Antalya kent merkezini kapladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin yeni satın aldığı ve henüz plaka tescil işlemleri dahi tamamlanmamış gıcır gıcır itfaiye araçları da sahaya sürülerek alevlerle savaşa dahil edildi.

OGM'DEN DİĞER İLLER İÇİN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Türkiye genelinde çıkan diğer kırsal yangınlara ilişkin son durumu paylaştı:

"Antalya Serik, Adana Karaisalı, Kayseri Yahyalı ve Adana Feke’de orman dışı alanlarda başlayan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Bu bölgelerde soğutma çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

VALİ HULUSİ ŞAHİN: BİRKAÇ SAATE KONTROL ALTINA ALINMASINI BEKLİYORUZ

Yurt dışı programını iptal ederek gece saatlerinde doğrudan yangın kriz merkezine geçen Antalya Valisi Hulusi Şahin, sahadaki son durumu şu sözlerle duyurdu:

"Yangının enerjisi ciddi ölçüde düşmüş vaziyette. Havadan ve karadan yürütülen yoğun baskı sayesinde birkaç saate inşallah tamamen kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Ekiplerimiz cansiperane şekilde sahada görevini sürdürüyor."