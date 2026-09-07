Antalya'da alevlerle amansız mücadele! Komandolar bölgeye indi, bir işçi hastaneye kaldırıldı

Gün boyu havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahalelerin ardından gece saatlerinde söndürme çalışmaları karadan iki katına çıkarıldı. Alevlerle mücadele sırasında dumandan etkilenen bir orman personeli hastaneye kaldırılırken, jandarma ve komando timleri bölgede geniş güvenlik koridoru oluşturdu. Kurulan yönetim merkezinden koordine edilen operasyonla alevlerin etrafı çevrildi.

GÜNDÜZ HAVADAN GECE KARADAN TEYAKKUZ

Yangının çıkışıyla birlikte Antalya Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde dev bir filo harekete geçti:

Gündüz saatlerinde 5 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopter havadan aralıksız sorti yaptı.

Karada yürütülen çalışmalarda 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450'ye yakın söndürme işçisi görev aldı.

Havanın kararması ve hava araçlarının iniş yapmasıyla birlikte kara müdahalesi güçlendirildi; sahada görev yapan ekip sayısı 600 personele, araç sayısı ise 150 arazöz ve iş makinesine yükseltildi.

BELEDİYELERDEN KESİNTİSİZ SU VE LOJİSTİK DESTEĞİ

Yangının yerleşim birimlerine ve sık orman örtüsüne sıçramaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Serik Belediyesi tüm imkanlarını seferber etti. Belediyelere bağlı çok sayıda su tankeri, cephede mücadele eden arazözlerin kesintisiz su temin edebilmesi için bölgeye ring seferleri düzenleyerek aralıksız lojistik destek sağladı.

DUMANDAN ETKİLENEN ORMAN İŞÇİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Engebeli arazi yapısı ve yoğun duman altında cansiperane görev yapan bir orman personeli duman soluması nedeniyle fenalaştı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amacıyla gözetim altında tutulduğu bildirildi.

KOMANDOLAR SAHADA VE YÖNETİM MERKEZİNDEN ANLIK KOORDİNASYON

Yangın bölgesine giriş çıkışların kontrolü ve müdahale koridorunun açık kalması için jandarma ve komando birlikleri teyakkuza geçirildi. Söndürme harekatı Kızılbölük mevkisinde kurulan seyyar yangın yönetim merkezinden yönetiliyor.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran sahadaki koordinasyonu anlık olarak idare ederken, alevlerin etrafının tamamen çevrildiği ve rüzgarın olası yayma riskine karşı kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarıldı.