Antalya'da anne ve 7 yaşındaki kızı boğazı kesilmiş halde bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde bir evde anne ve 7 yaşındaki kızının bıçakla öldürülmüş halde bulunmasının ardından şüpheli baba Ankara’da polise teslim oldu.

Antalya'da anne ve 7 yaşındaki kızı boğazı kesilmiş halde bulundu
Antalya’nın Serik ilçesinde komşuların ihbarı üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri, bir evde anne ve 7 yaşındaki kızını bıçakla öldürülmüş halde buldu. Olayın ardından güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen şüpheli baba, gece gittiği Ankara’da polise teslim oldu.

Olay, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle’de bulunan iki katlı bir evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan ile eşi Songül Canatan (41) arasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren koca, önce eşini, ardından 7 yaşındaki kızı Sena Canatan’ın boğazını bıçakla kesti.

Olayın ardından sabah saatlerinde komşular, evin kapısının açık olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrolde anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Songül Canatan ile ilkokul 1. sınıfa gittiği öğrenilen kızı Sena Canatan’ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı baba Zübeyir Canatan’ın ise olayın ardından şehirlerarası otobüsle memleketi Ankara’ya gittiği ve burada karakola giderek polise teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

“NE GÜRÜLTÜ NE DE ÇIĞLIK DUYDUK”

Ailenin ev sahibi Şaban Bülüç, Canatan ailesinin yaklaşık iki yıldır kendi evinde ikamet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2 yıldır buradalar, kavgaları gürültüleri olmazdı. Birbirlerine en ufak bir kötü söz dahi söylediklerini duymadım. Sesi soluğu çıkmazdı. Hatta geçen gün kendisi gelip ‘Şu kirayı belirleyelim, yılı doldu’ dedi. Dün kavga gürültülerini de duymadık. Ben balıktaydım, ‘bırak çabuk gel’ dediler. Geldiğimde polis ve ambulans buradaydı. Ne zaman oldu bilemiyoruz. Biz ne gürültü duyduk ne çığlık duyduk, hiçbir şey duymadık. Ne yaptı uykuda mı yaptı, nasıl yaptığı da belli değil.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

