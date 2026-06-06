Antalya'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi 3093 Sokak'ta rutin çalışmalarını yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri, bir evin bahçesinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Ekipler, 41 yaşındaki Mustafa Gök'ü kendisine ait evin bahçesinde yer alan incir ağacının altında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Belediye görevlilerinin durumu derhal yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan Mustafa Gök üzerinde tıbbi kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sonucunda Gök'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ölüm olayının netleşmesinin ardından cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek bölgede ilk incelemelerini yaptı.

Savcılık tarafından tamamlanan saha incelemelerinin ardından Mustafa Gök'ün cenazesi, detaylı tetkiklerin yapılması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.