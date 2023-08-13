Antalya'da biyolojik savaş devam ediyor! Aslan Balığına göz açtırılmıyor

Konyaaltı ilçesinde, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi.

MAVİ VATAN'DA 'ASLAN BALIĞI' AVI

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Antalya kıyısına ulaşarak yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığı ile mücadele amacıyla Konyaaltı Sahili Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde aslan balığı avlama yarışması yapıldı.

Yarışma kapsamında denize açılan katılımcılar, en fazla ve en büyük aslan balığını yakalama kategorilerinde yarıştı.

Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü ve Antalya Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan jüri değerlendirme yaptı.

Yarışmada 12 aslan balığı yakalayan Hüseyin Ümit Aksoy, Ufuk Çelik ve Bülent Gürel'den oluşan takım, kilogram bazında en büyük balığı yakalama dalında ise Tuncay Pelit, Aytunç Pelit ve Sabina Pelit'in takım birinci oldu.

İstilacı ve zehirli olan aslan balığı avlandıktan sonra zehirli diken ve yüzgeçlerinden arındırılıp pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Deniz Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, gazetecilere, yabancı ve istilacı bir tür olan aslan balığının popülasyonunu düşürülmesine dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Ekolojik dengeyi korumanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu nedenle bu yarışmaları yapıyoruz. Aslan balığının ekonomik bir değeri olduğunu da göstermek istiyoruz. Sofralarda tüketilebilecek, protein değeri yüksek bir balık. Aynı zamanda biz belediye tesislerimizde menülere dahil etmeyi planlıyoruz." dedi.

Yıldırım, öte yandan ilerleyen günlerde 3 bin yavru çipura balığını denize bırakmayı planladıklarını ifade etti.

Yarışmacılardan Bülent Gürel ise istilacı balık türlerinden aslan balığı ve balon balığının popülasyonlarını en aza indirmek için böyle organizasyonların yapılmasının çok iyi olduğunu kaydetti.