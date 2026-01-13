Antalya'da can pazarı: Fırtınada denize giren 2 çocuğu vatandaşlar kurtardı
Antalya'da elverişsiz hava koşullarına rağmen denize giren iki çocuk, bir anda dalgaların arasında gözden kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kıyıdakilerin nefeslerini tutarak izlediği olayda, yardım çığlıkları sahili inletti.
Olay, dün Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde bulunan Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi.
15 yaşlarındaki iki kız çocuğu, şiddetli rüzgar ve fırtınalı havaya rağmen denize girdi. Denizin dalgalı olması ve akıntının etkisiyle kontrolü kaybeden çocuklar, bir anda sürüklenmeye başladı.
YARDIM ÇIĞLIKLARINA VATANDAŞLAR KOŞTU
Genç kızların dalgalarla boğuştuğunu gören ve yardım çığlıklarını duyan sahildeki vatandaşlar, durumu fark eder etmez harekete geçti.
Kıyıdakiler tereddüt etmeden denize atlayarak boğulma tehlikesi geçiren çocukların yardımına koştu. Bölgedeki gençlerin de desteğiyle çocuklara can simidi ulaştırıldı.
Vatandaşların yoğun çabası sonucu iki kız çocuğu, dalgaların arasından kurtarılarak sahile çıkarıldı.
Suyun soğuk olması ve şokun etkisiyle üşüdükleri görülen iki çocuk için çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan ilk kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen gençler, tedbir ve kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.