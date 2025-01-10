Antalya'da çiçekçiler zorda: Gerbera üretimi azalıyor

Antalya'nın Varsak Mahallesi'nde, yıllardır kesme çiçek sektörüne emek veren üreticiler, artan maliyetler karşısında zor durumda. Bölgede gerbera çiçeği üretimi, 600 dönümden 200 dönüme kadar geriledi. Seralarını sökmek zorunda kalan üreticiler, devletten destek bekliyor.

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Antalya'da çiçekçiler zorda: Gerbera üretimi azalıyor
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Bölgedeki üreticiler, yıllardır severek yaptıkları işleri bırakma noktasına geldiklerini ifade ediyor.

Bir üretici, “Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Ama maliyet artışları bizi bitirdi,” derken, bir diğeri ise gerbera üretiminin her geçen yıl azaldığını belirterek, “2007’de 600 dönüm gerbera ekiliyordu, şimdi 200 dönüm bile yok,” diye konuştu.

Gerbera çiçeği, Antalya’yı kesme çiçek üretim üssü haline getiren yüzlerce ailenin geçim kaynağıydı. Ancak artık bu ışıltılı çiçekler üreticisini mutlu etmiyor.

Üreticiler, yüksek maliyetlerin altından kalkamadıklarını belirtiyor:

“Şu an 3 dönüm yerim var. Sadece dikim maliyetim 300 milyarı geçti. Bu gidişle bırakmak zorunda kalacağız.”
“Kömür fiyatları çok arttı. Kaloriferi yakmamız gerekiyor ama maliyetleri karşılamadığı için işi bırakıyoruz.”

Üreticiler, maliyetlerle mücadelede yalnız kaldıklarını ve çözüm beklediklerini ifade ediyor:

“Devlet babadan destek bekliyoruz. Gübre, ilaç ve üretim sürecindeki masraflar için çiftçiye yardım edilmeli.”

Bu nazlı çiçeklerin üretimi, büyük emek ve özen istiyor. Bir üretici, “Gerbera üretimi sebze gibi değil. Toprağı defalarca işlemek, gübrelemek ve ilaçlamak gerekiyor. Özel günlerde para kazanıyoruz, ancak diğer dönemlerde maliyetleri karşılamıyor,” diye belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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