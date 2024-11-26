Antalya’da çocuk parkında silahlı kavga: İki çocuk yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1070 Sokak'ta bulunan bir çocuk parkında yaşandı. İddiaya göre, yeğenlerini oyun oynamaları için parka getiren 18 yaşındaki Yiğit A., bankta otururken ailevi nedenlerden dolayı husumetli olduğu eşinin ailesi tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile saldırıya uğradı.

Çocuklar Saçmaların Hedefi Oldu

Saldırı sırasında parkta oynayan 6 yaşındaki Ecrin A. ve 12 yaşındaki Berat A., tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar, geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Hafif yaralanan iki kardeş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü Tanığı Olayı Anlattı

Olayın yaşandığı parkın karşısında oturan Mustafa Şengül, “Evde otururken önce 2-3 el pompalı tüfek sesi duydum. Ardından karşı taraf 3-4 el silahla ateş etti. Olayda bir kız çocuğu vurulmuştu. Hemen hastaneye götürdüler. Annesi feryat figan ağlıyordu. Saldırganlar bir Peugeot marka araçla kaçtı” diye konuştu.