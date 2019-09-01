Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan turist, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan turist, AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Kirişler Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Rus turist Andrey Botnev (42), rehber eşliğindeki grupla dağ yürüyüşü yapmak için yola çıktı.



Bir süre sonra gruptan ayrılarak uçurumun kenarına inen Bothev, yukarıya çıkmayı başaramadı. Turistin yardım çağrısı üzerine polis ve AFAD ekipleri bölgeye gönderildi.



Beline halat bağlanan turist, AFAD ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu yukarıya çıkarıldı.