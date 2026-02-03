Antalya'da dehşet: 37 haftalık hamile eşini vurdu!
Antalya’da doğumuna sayılı günler kalan 37 haftalık hamile eşini tartışma sırasında tabancayla dizlerinden vuran koca, olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına ellerinde eldivenle yansıyan saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Hatice A. ile 33 yaşındaki eşi Abdullah A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Abdullah A., yanında bulundurduğu tabancayla eşine ateş açtı. Gözü dönen koca, 37 haftalık hamile olan eşi Hatice A.’yı hem sağ hem de sol dizinden vurdu. Silah seslerinin ardından saldırgan koca, aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştı.
Evde bulunan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hatice A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve çevrede detaylı inceleme başlattı.