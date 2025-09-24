Antalya’da dehşet anları! Evini alevler içinde buldu, kızını son anda kurtardı

Antalya’da işten dönerken evinin yandığını gören baba, 13 yaşındaki kızını son anda kurtardı. Yangında gecekondu tamamen küle dönerken aile çaresizce alevleri izledi.

Antalya’da dehşet anları! Evini alevler içinde buldu, kızını son anda kurtardı
Yayınlanma:

Antalya’nın Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

İşten çıkıp evine dönen Alaaddin Can, sokaktan yükselen dumanları fark ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Alevler içindeki evine koşan baba, 13 yaşındaki kızı Burcu’yu son anda dışarı çıkardı. Evde bulunan kızını kurtaran Can, kısa sürede her yanı saran alevler nedeniyle tekrar içeri giremedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 45 dakikalık müdahalenin ardından yangını söndürdü ancak müstakil gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangını haber alıp işyerinden eve koşan Alaaddin Can’ın büyük kızı, evlerini alevler içinde görünce sinir krizi geçirdi ve fenalaştı.

Alaaddin Can, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“İşten geliyordum, ana caddeden eve dönerken dumanı gördüm. Koştum, ilk çocuğu çıkardım. 13 yaşındaki kızım içerdeydi. 5 dakika içinde evin her yanını sardı. Hiçbir şey kalmadı, arabamın anahtarına varıncaya kadar yandı. Yetkililerden bu evi tekrar ayağa kaldırmak için yardım bekliyorum.”

Yangında can kaybı yaşanmazken, ev ve içindeki tüm eşyalar tamamen kül oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

