Antalya'da dehşet anları: Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin akaryakıt istasyonuna dalması sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Simge Sarıyar
Antalya'da dehşet anları: Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı - Resim: 1

Kaza, Manavgat ilçesindeki Alanya-Manavgat D-400 kara yolu üzerinde, Karacalar Mahallesi sınırlarında meydana geldi.

Antalya'da dehşet anları: Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyreden Finlandiya vatandaşı Mikko Juho Pietri Tirkkonen idaresindeki 07 CIS 722 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak akaryakıt istasyonuna daldı.

Antalya'da dehşet anları: Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı - Resim: 3

Hızla istasyon sahasına giren otomobil, o sırada yakıt almakta olan Erdal Uluhan yönetimindeki 01 ALA 991 plakalı araca arkadan çarptı.

Antalya'da dehşet anları: Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı - Resim: 4

Çarpmanın etkisiyle duramayan araç, daha sonra akaryakıt pompasını yerinden sökerek parçaladı.

Antalya'da dehşet anları: Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı - Resim: 5

FACİADAN SANİYELERLE KURTULDU

Çarpışma anında istasyonda büyük panik yaşandı. O esnada başka bir araca yakıt doldurmakta olan pompa görevlisi, üzerine gelen aracı son anda fark etti. Görevli, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Antalya'da dehşet anları: Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı - Resim: 6

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi.

Antalya'da dehşet anları: Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı - Resim: 7

İtfaiye ekipleri, devrilen pompa ve kazaya karışan otomobile köpük sıkarak, yakıt sızıntısından kaynaklanabilecek muhtemel bir yangın ve patlamayı önledi.

Antalya'da dehşet anları: Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı - Resim: 8

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

antalya Akaryakıt istasyonu