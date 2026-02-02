Antalya'da dehşet anları: Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı

FACİADAN SANİYELERLE KURTULDU

Çarpışma anında istasyonda büyük panik yaşandı. O esnada başka bir araca yakıt doldurmakta olan pompa görevlisi, üzerine gelen aracı son anda fark etti. Görevli, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.