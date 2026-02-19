Antalya'da dehşet! Bir evde 2 kişi ölü bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 821 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Özgür Yeke, ablasını telefonla arayarak intihar edeceğini bildirdi. Bu görüşme ile aynı saatlerde, Yeke'nin komşuları daireden 3 el silah sesi duydu.

İHBAR ÜZERİNE GİDİLEN EVDE İKİ CESET BULUNDU

Yeke'nin ablası ve silah seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kapısı açık bırakılan daireye giren ekipler, Özgür Yeke ve kimliği belirsiz bir kadını yatakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontroller sonucunda, Yeke ve kadının yaşamını yitirdiği kesinleşti. Yeke'nin önce birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü, ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Kardeşiyle yaptığı telefon konuşmasının ardından endişeyle olay yerine koşan abla ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren ve polis ekiplerince daireye girişine izin verilmeyen abla, kardeşinden umutlu bir haber alabilmek çabasıyla ekiplere "Ölmemiş değil mi, polis abi. Ölmemiş" diyerek seslendi.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olayın ardından adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki kapsamlı incelemeleri sürerken, Yeke'nin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.