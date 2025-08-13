Antalya'da dehşet! Eşi baba evine döndü, damat kapıya dayandı

Olay, Serik ilçesi Büğüş Mahallesi’nde 10 Ağustos Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 ay önce evlenen R.S.A., eşi H.A. ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi terk ederek baba ocağına döndü. Olaydan bir gün sonra kayınpederinin evine gelen H.A. ile kayınpeder Hasan Ali Karakorkmaz arasında kavga çıktı.

“KIRIK CAMLA BOĞAZIMI KESMEYE ÇALIŞTI”

Arbede sırasında yaralanan Karakorkmaz, “Amcamın oğlu beni hastaneye götürdü. Neredeyse kan kaybından gidecektim. Hastanede vücuduma 13 dikiş atıldı” dedi. Olayın detaylarını anlatan Karakorkmaz, “Kızım R.S.A.’ya kocası tarafından 3 aydır psikolojik baskı uygulanıyor. Kızım beni aradı, ağlayarak kendisini almamı istedi. Gittim evlerinden hiçbir zorlama olmadan aldım kızımı. Kocası 1 gün sonra kızıma ‘Eve gelme’ diye mesaj attı. Ertesi gün gece saat 00.35’te beni arayarak ‘Neredesin, çık dışarıya’ dedi. Evde bekledim, dışarı çıkmadım. Saat 00.45’te H.A. eve geldi” ifadelerini kullandı.

Karakorkmaz, kapıyı kızı açtığında saldırıya uğradığını belirterek, “Şahıs direkt bana saldırdı. Yakamı tutarak koridorun penceresine 2 ya da 3 kez kafamı vurdurarak camını kırdı. Yerdeki kırık cam ile boğazımı kesmeye çalıştı. Kız kardeşim beni kurtarmaya çalıştı. Daha sonra amcamın oğlu beni hastaneye yetiştirdi. Neredeyse kan kaybından gidecektim. Hastanede vücuduma 13 dikiş atıldı. Olay sonrası H.A. isimli damadım, kendi evlerindeki kamera kaydını izlediğimde kendi üzerini yırtıp bana iftira atmaya çalışıyor. Savcılığa olay basit bir yaralama olarak yansımış. Oğlum ve kızımın can tehlikesi bulunmaktadır. Bu konuda yetkililerden güvenliğin alınmasını bekliyorum. 2 gündür kız kardeşimin evinde kalıyorum. Eve gidemiyorum olay çıkacak diye” dedi.

Olayın ardından evine dönen H.A.’nın, jandarma karakolunda verdiği ifadenin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.