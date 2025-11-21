Antalya’da dehşet! Motosikletle gelip iş yerine kurşun yağdırdılar

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinin hedef alındığı silahlı saldırı, olay yerinde panik yaratırken soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi’nde 11 Kasım Salı günü bir iş yerinin kurşunlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 7 şüpheli kısa sürede yakalandı.

ARAMALARDA SİLAHLAR VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 tabanca şarjörü ve 40 adet tabanca fişeği bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli merciler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda saldırıyla ilişkilendirilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalya silahlı saldırı
