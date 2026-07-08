Antalya'da dehşet! Tartıştığı kişiyi otomobille apartman kapısına sıkıştırdı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Otomobiline binen sürücü, aracı tartıştığı şahsın üzerine sürerek onu apartman kapısıyla otomobil arasına sıkıştırdı.
6 Temmuz akşamı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde C.B. ile apartman önünde park halindeki otomobilin yanında bulunan M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında M.G. aracına binerken, dışarıda kalan C.B. ise otomobilin kapılarını açmaya çalıştı. Öfkelenen C.B., aracın camına ve aynasına vurdu. Bu esnada otomobilini çalıştıran M.G., bölgeden ayrılmak için hamle yaptı.
Olay yerinden uzaklaşmak isteyen M.G., bir anda aracı önünde duran C.B.'nin üzerine sürdü. Aracın önüne aldığı C.B.'ye hızla çarpan sürücü, şahsı otomobil ile apartman kapısı arasına sıkıştırdı. M.G. çarpmanın ardından aracıyla olay yerinden biraz uzaklaştı. C.B.'nin yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen C.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından harekete geçen Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü M.G.'yi yakalayarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan M.G.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, C.B.'nin kendisine saldırdığını ve oradan kaçmak isterken olayın yaşandığını dile getirdiği öğrenildi.
Yaşanan şiddet olayı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Emniyet güçleri tarafından incelenen görüntülerde, tartışmanın ardından C.B.'nin otomobilin önüne geçtiği tespit edildi.
Kayıtlarda, araç içerisindeki M.G.'nin otomobili çalıştırıp önce geri manevra yaptığı, hemen sonrasında ise aracı hızla C.B.'nin üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı ve şahsı iki zemin arasında sıkıştırdığı net bir şekilde yer aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ve yaralının hastanedeki tedavi süreci devam ediyor.