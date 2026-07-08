Antalya'da dehşet! Tartıştığı kişiyi otomobille apartman kapısına sıkıştırdı

Kayıtlarda, araç içerisindeki M.G.'nin otomobili çalıştırıp önce geri manevra yaptığı, hemen sonrasında ise aracı hızla C.B.'nin üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı ve şahsı iki zemin arasında sıkıştırdığı net bir şekilde yer aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ve yaralının hastanedeki tedavi süreci devam ediyor.