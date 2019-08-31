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Antalya'da denize giren Mehmet Eber boğuldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Antalya'da denize giren Mehmet Eber boğuldu

Konyaaltı Sahili'nde denize giren kişinin su yüzeyinde hareketsiz yattığını fark edenler, 112 Acil Servis ve polise haber verdi.

Bu sırada vatandaşların denizden çıkardığı kişiye sahilde müdahalede bulunan sağlık ekibi, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Söz konusu kişinin, inşaat işçisi 32 yaşındaki Mehmet Eber olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eber'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mehmet Eber'in Afyonkarahisar'dan 5 arkadaşıyla Antalya'ya geldiği, akşam saatlerinde denize girdiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sahil #konyaaltı #Deniz #boğulma
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