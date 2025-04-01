Antalya'da deprem oldu!
AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Antalya'da deprem..
Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:
1 Nisan 2025 tarihinde saat 16:52'de Kumluca Antalya bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 42 km olarak belirlendi.
1 Nisan 2025 tarihinde saat 12:56'da Akyaka Kars bölgesinde 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.3 km olarak belirlendi.
1 Nisan 2025 tarihinde saat 07:17'de Akdeniz bölgesinde 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 16 km olarak belirlendi.
1 Nisan 2025 tarihinde saat 01:11'de Ayvacık Çanakkale bölgesinde 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.5 km olarak belirlendi.