Antalya'da deprem oldu!

AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Antalya'da deprem..

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Antalya'da deprem oldu!
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Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

1 Nisan 2025 tarihinde saat 16:52'de Kumluca Antalya bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 42 km olarak belirlendi.

1 Nisan 2025 tarihinde saat 12:56'da Akyaka Kars bölgesinde 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.3 km olarak belirlendi.

1 Nisan 2025 tarihinde saat 07:17'de Akdeniz bölgesinde 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 16 km olarak belirlendi.

1 Nisan 2025 tarihinde saat 01:11'de Ayvacık Çanakkale bölgesinde 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.5 km olarak belirlendi.

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