Antalya’da deprem oldu!

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde sismik sarsıntı kaydedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Antalya’da deprem oldu!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.07'de Akdeniz sularında sismik bir hareketlilik meydana geldi.

Kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılan anlık verilere göre sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

AFAD yetkilileri, depremin Kumluca ilçe merkezine tam 60,35 kilometre mesafede olduğunu açıkladı. Kayıtlar, sarsıntının deniz tabanının 6,78 kilometre derinliğinde oluştuğunu gösteriyor.

Şu ana kadar yetkili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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