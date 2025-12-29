Antalya'da eşinin çantasına dinleme cihazı koyup katletmişti: Mahkemeden 'vasi' kararı

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Abdullah Poyraz üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada sanık Abdullah Poyraz, maktul Hale Akbaş Poyraz’ın kızı Rojbin A. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, maktulün ilk eşinden olan ve 18 yaşına giren kızı Rojbin A.'nın, 11 ve 12 yaşlarındaki iki erkek kardeşi için vasi olarak atanmasına karar verdi.

"OLAYI ADALETE BIRAKIYORUM"

Vasi kararının kesinleşmesinin ardından duruşmada söz alan Rojbin A., sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi. Rojbin A., "İki kardeşime vasi olarak atandım. Onlar adına da şikayetçiyim. Olayı adalete bırakıyorum, adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz hakkı verilen sanık Abdullah Poyraz ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek avukatını değiştireceğini söyledi. Sanık, mahkeme heyetinden süre ve tahliye talebinde bulundu. Talepleri değerlendiren mahkeme, Abdullah Poyraz'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ÇANTASINA DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRMİŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, cinayetin işlenişine dair çarpıcı detaylar yer aldı. İddianameye göre sanık Abdullah Poyraz, eşinin çantasına dinleme cihazı yerleştirdiğini itiraf etti.

Sanık Poyraz, Hale Akbaş Poyraz ile 2011 yılından bu yana birlikte yaşadıklarını, 2023 yılında ise resmi nikâh kıydıklarını belirtti. Eşinin kendisinden gizli işler yaptığını ve aldattığını düşündüğünü öne süren Poyraz, internetten temin ettiği ses kayıt cihazını bu şüphelerini ispatlamak için kullandığını savundu. Olay günü tartışmanın büyümesi üzerine evdeki silahla eşine yakın mesafeden, kafasına doğru bir el ateş ettiğini söyleyen sanık, pişman olduğunu ifade etti.

POLİS MERKEZİNE GİDİP İTİRAF ETTİ

Olay, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 15.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238 Sokak'ta bulunan bir sitedeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. 55 yaşındaki Abdullah Poyraz, polis merkezine giderek eşiyle tartıştığını, onu tabancayla vurduğunu ve silahı evde bırakarak teslim olmak istediğini söyledi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yönlendirildi.

KIZININ FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Olayın hemen ardından eve gelen Hale Akbaş Poyraz'ın kızı, polis ekipleri tarafından ikamete alınmadı. Annesine ne olduğunu öğrenmek isteyen küçük kızın feryatları olay yerinde yürekleri dağladı. "Annemi bir kere gösterin bana, gidin bakın anneme bir şey mi oldu" diyerek gözyaşı döken kızı sakinleştirmek için komşular uzun süre çaba sarf etti.

Sağlık ekiplerine "Bana değil gidin anneme bakın" diye seslenen kız ambulansa alındı. Yapılan incelemelerin ardından Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze aracının hareketi sırasında maktulün kardeşi, "Bacım nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü.

Öte yandan, olay günü Hale Akbaş Poyraz'ın kızının eve geldiği, kapı açılmayınca Abdullah Poyraz'ı aradığı ve sanığın telefonda kendisine "Çarşıdayım" dediği öğrenildi. Hale Akbaş Poyraz'ın olay günü, ilk eşinden olan kızının doğum günü için hazırlık yaptığı ortaya çıkarken, çiftin geride kalan 4 küçük çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.