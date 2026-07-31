Antalya'da eski sevgili dehşeti: İçeride çocuklar varken evi yaktı!

Saldırgan, elindeki benzinin bir kısmını doğrudan dairenin kapısına döktükten sonra benzin bidonunu ateşe verdi. Olay esnasında evin içerisinde küçük çocukların da bulunduğu kaydedilirken, Ramazan B. eylemini gerçekleştirdikten sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Alevlerin kapıyı sarması ve içeriye duman dolması sebebiyle evde mahsur kalan ve büyük bir panik yaşayan Z.S., durumu acilen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.