Antalya'da eski sevgili dehşeti: İçeride çocuklar varken evi yaktı!
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eski kız arkadaşının evini benzin dökerek ateşe verdi. İçerisinde küçük çocukların da bulunduğu dairedeki alevler komşuların müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürülürken, polis kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitenin B12 bloğunda ikamet eden Z.S., kapısına gelen eski erkek arkadaşı Ramazan B. ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Z.S. kapıyı kapatarak kendini dairesinin içine kilitledi.
Yaşanan gerginliğin üzerinden çok geçmeden aynı adrese geri dönen Ramazan B., genç kadının kapısına dayanarak zor kullanmaya çalıştı. Kapıyı şiddetle yumruklayan şahıs, Z.S.'ye yönelik çeşitli tehditlerde bulundu.
Korkuya kapılan kadın kapıyı açamazken, saldırgan evi ateşe vereceğini söyleyerek yanında getirdiği benzin bidonunu çıkardı.
Saldırgan, elindeki benzinin bir kısmını doğrudan dairenin kapısına döktükten sonra benzin bidonunu ateşe verdi. Olay esnasında evin içerisinde küçük çocukların da bulunduğu kaydedilirken, Ramazan B. eylemini gerçekleştirdikten sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Alevlerin kapıyı sarması ve içeriye duman dolması sebebiyle evde mahsur kalan ve büyük bir panik yaşayan Z.S., durumu acilen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gürültüyü ve dumanı fark edip dışarı çıkan kapı komşusunun apartman sakinlerine haber vermesiyle birlikte vatandaşlar yangına hızla müdahale etti. Olay yerine intikal eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dairede ve apartman boşluğunda gerekli kontrolleri sağladı. Sürecin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri, şahsın geride bıraktığı benzin bidonu ile çakmak üzerinde detaylı parmak izi çalışması yürüttü.
Genç kadın, yaşanan olayın ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ise kayıplara karışan şüpheli Ramazan B.'yi yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.