Antalya'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
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Antalya'nın Serik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tekke Mahallesi Zeybekler mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, İzzet B. idaresindeki 07 BOT 974 plakalı otomobil, yol kenarında duran 52 yaşındaki Ali Özdemir'in kullandığı 07 YEA 52 plakalı motosiklete çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü Ali Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilde yaralanan Fatma Nur B. hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücü İzzet B. ise gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı