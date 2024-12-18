Antalya'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Antalya'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Antalya'nın Serik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tekke Mahallesi Zeybekler mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, İzzet B. idaresindeki 07 BOT 974 plakalı otomobil, yol kenarında duran 52 yaşındaki Ali Özdemir'in kullandığı 07 YEA 52 plakalı motosiklete çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü Ali Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilde yaralanan Fatma Nur B. hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücü İzzet B. ise gözaltına alındı.

Esenyurt'ta metal fabrikasında yangınEsenyurt'ta metal fabrikasında yangınYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

antalya serik trafik kazası
Günün Manşetleri
Şam Havalimanı'ndan ilk uçuş yapıldı
Esenyurt'ta metal fabrikasında yangın
9 şehirde Kıskaç-31 operasyonları
"Yeni şartlar öne sürülmezse anlaşma mümkün"
Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması
İstanbul'da sahte alkol operasyonları
İran'dan Şam Büyükelçiğiyle ilgili açıklama
Gazze'de can kaybı 45 bin 59 oldu
Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
Polonez işçisinin yürüyüşüne izin verildi
Çok Okunanlar
9 şehirde Kıskaç-31 operasyonları 9 şehirde Kıskaç-31 operasyonları
Tarihte bugün: 18 Aralık Tarihte bugün: 18 Aralık
Esenyurt'ta metal fabrikasında yangın Esenyurt'ta metal fabrikasında yangın
Artvin'de eğitime 1 gün ara verildi Artvin'de eğitime 1 gün ara verildi
Emekliden sihirbaz olmaları isteniyor Emekliden sihirbaz olmaları isteniyor