Antalya'da feci kaza! Refüjü aşan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin refüjü aşarak karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sarılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sarılar Mahallesi istikametinden Manavgat şehir merkezine doğru seyir halinde olan B.B.Ö. idaresindeki 68 AEP 536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç hızla refüje yöneldi.
Refüjde bulunan bir ağaca çarparak yerinden söken otomobil, hızını alamayarak karşı şeride geçti ve bu sırada şehir merkezi istikametinden gelen Y.Ü. yönetimindeki 31 K 7998 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki aracın parçaları çevreye yayıldı.
Meydana gelen kaza sonucunda otomobil sürücüsü B.B.Ö. ve hafif ticari araç sürücüsü Y.Ü. ile birlikte, ticari araçta yolcu konumunda bulunan E.Ü. ve F.Ü. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza noktasına hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı.
Dört yaralı, ambulanslara alınarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve tedavi altına alındı.
Hastaneye sevk edilen yaralıların tedavileri sürerken, polis ekiplerinin kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla başlattığı incelemeler devam ediyor.