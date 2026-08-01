Antalya'da feci kaza! Refüjü aşan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Refüjde bulunan bir ağaca çarparak yerinden söken otomobil, hızını alamayarak karşı şeride geçti ve bu sırada şehir merkezi istikametinden gelen Y.Ü. yönetimindeki 31 K 7998 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki aracın parçaları çevreye yayıldı.