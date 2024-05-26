Antalya'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kumluca ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı kazada 1 kişi ölürken 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Antalya'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Karşıyaka Mahallesi Camikırığı Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki S.A'nın kullandığı 07 EBU 15 plakalı otomobil, önce aynı istikamete giden sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle ardından yine sürücüsünün kimlik bilgilerine ulaşılamayan 07 MA 9980 plakalı motosikletle çarpıştı. Otomobil daha sonra park halindeki 07 V 2313 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Feci kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bir kazazedenin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, otomobilin sürücüsü ve 3 kişi ise yaralandı.

Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan motosiklette oldukları belirlenen 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kazada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# antalya # trafik kazası
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