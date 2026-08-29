Antalya’da gece yarısı yangın! 20’nin üzerinde tekne küle döndü
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nda gece saatlerinde çıkan yangında 20'nin üzerinde tekne küle döndü.
Antalya Balıkçı Barınağı'nda gece saatlerinde çıkan yangında karaya çekili haldeki çoğunluğu atıl durumdaki çok sayıda tekne küle döndü. İtfaiye, Orman ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların 3 saatlik müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü.
Yangın, gece 03.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Sarısu Mahallesi'nde bulunan ve yüzlerce balıkçı ve tur teknesinin bağlı bulunduğu Balıkçı Barınağı'nda çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında başlayan yangın, karada çekili haldeki teknelerin bulunduğu alana sıçradı. Hızı zaman zaman 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı.
Barınak görevlilerinin yangını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait müdahale araçları ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar sevk edildi.
Rüzgarın şiddetiyle yangın hızla büyürken ekipler, alevlerin ormanlık alana ve denizde bağlı olan teknelere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevler denizde bulunan bazı teknelere de sıçradı ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
20'NİN ÜZERİNDE TEKNE KÜLE DÖNDÜ
Yangın nedeniyle çoğunluğu atıl durumda, 3'ü ise bakım için karada bulunan 20'nin üzerinde çeşitli büyüklükteki tekne küle döndü. Teknelerden geriye demir yığınları kalırken, itfaiye, orman ve emniyet ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Yangın yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, denizde bağlı bulunan teknelerde herhangi bir zarar meydana gelmediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Bu gece 03.30 civarlarında Antalya Sarısu mevkiinde karada çıkan bir yangın Balıkçı Barınağı'na sirayet ediyor. Barınakta bulunan karaya çekilmiş teknelere sıçrıyor, ve burada 20'nin üzerinde tekne alev alıyor. Ancak, müdahale çok hızlı yapıldığı için itfaiye, orman ve emniyetin TOMA'larının hızlı müdahalesi ile beraber demirli teknelere sıçrayan alevler engelleniyor."
Şahin, yangının bazı kişiler tarafından başlatıldığı iddiasının derinlemesine incelendiğini belirterek şunları söyledi: "Karadaki teknelerden başka, demirli teknelerimizde bir zarar veya ziyan yok. Ormanlık alana da bir sıçrama oluyor. Orman ekipleri de oraya hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının büyümesini engelliyorlar. Bir süredir Antalya-Kemer yolu kapalı, birazdan yol yeniden trafiğe açılacak. Çok büyük bir yangını ucuz atlattık. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Yangının çıkış nedenini arkadaşlar araştırıyorlar. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu, yanlış mı, bunu tespit edeceğiz. Doğru ise adli süreçler çok hızlı bir şekilde yapılacaktır."