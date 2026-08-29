Antalya’da gece yarısı yangın! 20’nin üzerinde tekne küle döndü

Şahin, yangının bazı kişiler tarafından başlatıldığı iddiasının derinlemesine incelendiğini belirterek şunları söyledi: "Karadaki teknelerden başka, demirli teknelerimizde bir zarar veya ziyan yok. Ormanlık alana da bir sıçrama oluyor. Orman ekipleri de oraya hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının büyümesini engelliyorlar. Bir süredir Antalya-Kemer yolu kapalı, birazdan yol yeniden trafiğe açılacak. Çok büyük bir yangını ucuz atlattık. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Yangının çıkış nedenini arkadaşlar araştırıyorlar. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu, yanlış mı, bunu tespit edeceğiz. Doğru ise adli süreçler çok hızlı bir şekilde yapılacaktır."