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Antalya’da hortum çıktı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hortum çıktı. Sahildeki bir karavanı savurması sonucu bir kişi yaralandı. Samsun’un Atakum ilçesinde de yağış nedeniyle dereler taştı. Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Bakalım, bu hafta yurt genelinde hava nasıl olacak?

Antalya’da hortum çıktı

Hava günlük güneşlikti. Birden deniz üzerinde iki hortum oluştu. O hortum her şeyi önüne kattı, savurdu.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hortum çıktı. Sahil kenarında park halindeki karavanı yolun karşısına savurdu. Karavanın çarptığı Onur Kuş yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
 
Hortum sahildeki kafeteryalarda da hasara yol açtı. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, olay yerine geldi.

Hortumun ardından ilçede sağanak ve dolu da hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun’da şiddetli yağış taşkınlara neden oldu. Atakum ilçesindeki Alanlı ve Değirmen Deresi’nin su seviyesi yükseldi.

Alanlı deresi üzerinde ıslah çalışması yapılıyordu. İnşaat malzemeleri aşırı yağış ile dereye karıştı. Belediye ve polis ekipleri çevrede önlem aldı. Bölgede çalışma başlatıldı.

Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, soğuk hava hafta boyunca etkisini gösterecek.

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olacak sağanak yağış, cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek. İstanbul’da sağanak yağış bekleniyor.  

Cuma günü  yurdun bir çok ilinde kar ve sağanak etkili olacak. Hafta boyunca Doğu Anadolu illerinde etkili olan kar yağışı İstanbul’un kapısına dayanacak. Perşembe ve Cuma günleri Bolu’da kar yağışı bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya #gazipaşa
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