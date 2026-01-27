Antalya'da hortum dehşeti! Manavgat savaş alanına döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizden gelerek karaya ulaşan hortum, geçtiği güzergahı adeta yerle bir etti. Çatıların uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü olayda faciadan dönülürken, gün ağarınca ortaya çıkan manzara hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Antalya'da hortum dehşeti! Manavgat savaş alanına döndü - Resim: 1

Antalya’nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi, gece saatlerinde etkili olan şiddetli hortum ve kasırgaya teslim oldu.

Antalya'da hortum dehşeti! Manavgat savaş alanına döndü - Resim: 2

Deniz üzerinden karaya doğru ilerleyen hortum, Çolaklı Süral yolunu takip ederek yıkıcı bir etki yarattı. Şiddetli rüzgar, güzergah üzerindeki çok sayıda ağacı kökünden sökerek metrelerce uzağa savurdu.

Antalya'da hortum dehşeti! Manavgat savaş alanına döndü - Resim: 3

Hortumun şiddetiyle bölgedeki çok sayıda muz serası yıkılarak kullanılamaz hale gelirken, birçok evin çatısı uçtu.

Antalya'da hortum dehşeti! Manavgat savaş alanına döndü - Resim: 4

Mahalledeki bazı sokaklar, çatılardan kopan kiremitlerle tamamen kaplandı. Rüzgarın etkisiyle havada uçuşan kiremit parçaları, bazı evlerin camlarını kırarak içeri girdi.

Antalya'da hortum dehşeti! Manavgat savaş alanına döndü - Resim: 5

Meydana gelen hasarda evlerin camları, panjurları, klima üniteleri ve çatılardaki güneş enerjisi sistemleri büyük zarar gördü.

Antalya'da hortum dehşeti! Manavgat savaş alanına döndü - Resim: 6

Olayın yaşandığı sırada fırtına ve yağış nedeniyle sokakların boş olması, olası bir can kaybı veya yaralanmayı önleyerek büyük bir facianın önüne geçti.

Antalya'da hortum dehşeti! Manavgat savaş alanına döndü - Resim: 7

Bölgede elektrik kesintileri ve sabit hatlardaki arızalar devam ederken, yetkililer hızla harekete geçti.

Antalya'da hortum dehşeti! Manavgat savaş alanına döndü - Resim: 8

AKEDAŞ ve Manavgat Belediyesi ekipleri, mahalleye sevk edilerek hasar tespit ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

