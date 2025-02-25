Antalya’da iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi tutuklandı

Antalya’nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla S.T., D.B. ve U.C.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve çevredeki ormanlık alanda yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. ve D.B. tutuklandı, U.C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.