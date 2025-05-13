Antalya'da jet ski botla çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde yaşanan kaza, denizde yapılan tanıtım çekimi sırasında meydana geldi. Beş yıldızlı bir otelin su sporları işletmesinde çalışan 20 yaşındaki Yahya Karakaya, jet ski ile otelin tanıtımı için görüntü çekerken trajik bir şekilde aynı işletmeye ait botla çarpıştı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan Karakaya, ilk müdahalenin ardından Serik'teki özel bir hastaneye, ardından da daha kapsamlı müdahale için Antalya Kepez Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ağır yaralanan genç çalışanın sol kolunun kaza sonrası ampute edildiği öğrenildi.