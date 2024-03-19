Antalya'da kaçakçılık operasyonu!

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da kaçakçılık operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Muratpaşa, Kepez, Manavgat, Serik ve Alanya ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 515 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 8 bin 140 puro, sahte bandroller, elektronik sigaralar, güneş gözlükleri, kaçak tütün, 5 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 8 bin 245 litre sahte alkol ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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