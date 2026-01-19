Antalya'da kahreden ölüm! 14 yaşındaki Efe yol kenarında bulundu

TELEFONLARA CEVAP VERMEYİNCE POLİSE GİTMİŞLERDİ

Talihsiz olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Efe Mevlüt Çalışkan'ın dün öğlen saatlerinde Varsak Aktoprak Mahallesi'nde bulunan evlerinden çıktığı, ancak bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Saatin ilerlemesine rağmen oğullarına ulaşamayan ve telefon aramalarına yanıt alamayan ailenin, durumdan şüphelenerek polis merkezine gidip kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.