Antalya'da kahreden ölüm! 14 yaşındaki Efe yol kenarında bulundu
Antalya'da dün öğle saatlerinden bu yana haber alınamayan 14 yaşındaki çocuktan gelen acı haber ailesini yasa boğdu. Ailenin kayıp başvurusunda bulunduğu gencin cansız bedeni, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından yol kenarında fark edildi.
Olay, sabah saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'nde meydana geldi.
Yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, yerde yatan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, 14 yaşındaki Efe Mevlüt Çalışkan'a ait olduğu tespit edildi.
Gencin cansız bedeni, polis ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çalışkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi ve savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Evlatlarının cenazesini teslim almak üzere kuruma gelen anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı.
TELEFONLARA CEVAP VERMEYİNCE POLİSE GİTMİŞLERDİ
Talihsiz olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Efe Mevlüt Çalışkan'ın dün öğlen saatlerinde Varsak Aktoprak Mahallesi'nde bulunan evlerinden çıktığı, ancak bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Saatin ilerlemesine rağmen oğullarına ulaşamayan ve telefon aramalarına yanıt alamayan ailenin, durumdan şüphelenerek polis merkezine gidip kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.