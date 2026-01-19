Antalya'da kahreden ölüm! 14 yaşındaki Efe yol kenarında bulundu

Antalya'da dün öğle saatlerinden bu yana haber alınamayan 14 yaşındaki çocuktan gelen acı haber ailesini yasa boğdu. Ailenin kayıp başvurusunda bulunduğu gencin cansız bedeni, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından yol kenarında fark edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Antalya'da kahreden ölüm! 14 yaşındaki Efe yol kenarında bulundu - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'nde meydana geldi.

Yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

1 6
Antalya'da kahreden ölüm! 14 yaşındaki Efe yol kenarında bulundu - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, yerde yatan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

2 6
Antalya'da kahreden ölüm! 14 yaşındaki Efe yol kenarında bulundu - Resim: 3

Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, 14 yaşındaki Efe Mevlüt Çalışkan'a ait olduğu tespit edildi. 

3 6
Antalya'da kahreden ölüm! 14 yaşındaki Efe yol kenarında bulundu - Resim: 4

Gencin cansız bedeni, polis ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 6
Antalya'da kahreden ölüm! 14 yaşındaki Efe yol kenarında bulundu - Resim: 5

Çalışkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi ve savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Evlatlarının cenazesini teslim almak üzere kuruma gelen anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı.

5 6
Antalya'da kahreden ölüm! 14 yaşındaki Efe yol kenarında bulundu - Resim: 6

TELEFONLARA CEVAP VERMEYİNCE POLİSE GİTMİŞLERDİ

Talihsiz olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Efe Mevlüt Çalışkan'ın dün öğlen saatlerinde Varsak Aktoprak Mahallesi'nde bulunan evlerinden çıktığı, ancak bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Saatin ilerlemesine rağmen oğullarına ulaşamayan ve telefon aramalarına yanıt alamayan ailenin, durumdan şüphelenerek polis merkezine gidip kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.

6 6
antalya