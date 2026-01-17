Antalya'da kan donduran itiraf: Levye ile öldürdü, cinayet süsü vermek için aracı ateşe verdi!

Olay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde geçtiğimiz perşembe günü saat 22.00 sularında meydana geldi.

Bölgeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen araç yangını ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 07 HZV 34 plakalı araçtaki yangına müdahale eden ekipler, araç içinde yanmış bir erkek cesediyle karşılaştı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ YANGIN JASAT'I HAREKETE GEÇİRDİ

Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde ölen kişinin Hacı Ali Tuncer olduğu netleşti. Jandarma ekipleri, araçtaki yangını şüpheli bularak olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu çözmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin peşine düştü. Soruşturma sürecinde şüphelilerden A.K. jandarmaya teslim oldu. Diğer şüpheliler K.D., A.Ö. ve B.Ö. ise Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

NAMUS MESELESİ YÜZÜNDEN LEVYE İLE SALDIRDI

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ö.'nün sorgusunda cinayeti itiraf etmesiyle olayın perde arkası aralandı. Kasten yaralama ve tehdit suçlarından kaydı bulunan A.Ö.'nün, "namus meselesi" iddiasıyla Hacı Ali Tuncer ile tartıştığı öğrenildi. İkilinin olay yerine aynı araçla geldiği, direksiyon başında olan A.Ö.'nün, yolcu koltuğunda oturan Tuncer'e levye ile saldırarak öldürdüğü tespit edildi.

Cinayetin ardından A.Ö.'nün delilleri karartmak ve olaya kaza süsü vermek için soğukkanlı bir plan uyguladığı belirlendi. Zanlının, öldürdüğü Tuncer'in cesedini yolcu koltuğundan alıp şoför koltuğuna oturttuğu ve inandırıcı olması için emniyet kemerini taktığı saptandı. A.Ö.'nün daha sonra aracı benzin dökerek ateşe verdiği ortaya çıktı.

Olay yeri inceleme ekipleri, cinayette kullanılan levyeyi de bularak muhafaza altına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, olayın baş faili olduğu değerlendirilen A.Ö. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Operasyonda gözaltına alınan diğer şüpheliler A.K., K.D. ve B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.