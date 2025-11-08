Antalyada kan donduran olay! 9 yaşındaki oğlunu bıçakladı, evi ateşe verip kendini attı

Antalya'da Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Natalia K., evlerinde bulunan 9 yaşındaki oğlunu bıçakla yaraladı. İddialara göre, Natalia K. daha sonra kendisini ateşe verdi ve ikamet ettiği dairenin 6'ncı kat balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. Yaralanan çocuk ise hastanede tedavi altına alındı.

Korkunç olayın adresi, 6 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2186 Sokak'taki bir site oldu. Altıncı kattaki daireden gelen sesler üzerine komşulardan biri, durumu kontrol etmek için zile bastı.

Kapıyı 9 yaşındaki T.K. açtı ve komşuya annesi Natalia K.'nin (46) evde olmadığını söyledi.

KAN İZLERİ VE GAZ KOKUSU DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Çocuğun üzerindeki kan izlerini fark ederek daireye giren komşu, içeride yoğun bir gaz kokusu ve yanıklar olduğunu tespit edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarla birlikte adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, T.K.'ye ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan T.K.'nin yapılan kontrolünde, her iki ayağında yanıklar olduğu, ayrıca boyun ve kollarında kesiler bulunduğu tespit edildi. Yaralı çocuğun ifadesinde; annesinin kendisini bıçakla yaraladığını ve evi yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANI ANLATTI

Polis ekipleri, evde bulamadıkları Natalia K. için çevrede bir araştırma başlatırken, bir görgü tanığı olayın yaşandığı dairenin balkonunda ateş gördüğünü ve bir kadının çığlık attıktan sonra kendini boşluğa bıraktığını ifade etti.

Apartmanın bahçesinde yapılan aramanın ardından, Natalia K. yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Natalia K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Natalia K.'nin vücudunda yanıklar ve düşmeye bağlı kırıklar olduğu tespit edildi. Feci şekilde can veren kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, Natalia K.'nin olay günü eşiyle mesajlaştığı ortaya çıktı. Natalia K.'nin eşine, 'kendisini kötü hissettiğini' ve 'depresyonda olduğunu' yazdığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.