Antalya'da kayıp alarmı! 10 yaşındaki Ali'den haber alınamıyor

Antalya'nın Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Ali Biçer, pazartesi günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Küçük çocuğun eve gelmemesi üzerine endişelenen ailesi, önce kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı.

EKİPLER VE MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Ailenin çabaları sonuçsuz kalınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında ekipler; mahalle çevresindeki tarım alanları, seralar, boş araziler ve sulama kanallarında detaylı incelemeler yürütüyor.

Baba Utku Biçer, oğlunun pazartesi günü annesinin seradan eve döndüğü sırada montunu ve terliklerini alarak evden ayrıldığını ifade etti.

Arama çalışmaları aralıksız sürerken baba Biçer, oğlunun bir otobüste görüldüğüne dair iddiaların da araştırıldığını belirterek şunları söyledi: "Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı. Olay günü otobüste oğluma benzeyen bir çocuğun görüldüğü bilgisi var, bu ihtimal de değerlendiriliyor. Tek isteğimiz sağ salim bulunması."