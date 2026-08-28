Antalya’da kazanın ardından acı haber! Hafif yaralı yaşlı adam iç kanamadan hayatını kaybetti

SIYRIKLARLA ATLATTIĞI KAZA SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın gece saatlerinde durumu ağırlaştı ve iç kanama geçirdiği tespit edilince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Demir, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.