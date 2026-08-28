Antalya’da kazanın ardından acı haber! Hafif yaralı yaşlı adam iç kanamadan hayatını kaybetti
Antalya'nın Aksu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaburgasında kırık ve küçük sıyrıklarla hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Aksu ilçesi köprü altında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kadir A.'nın kullandığı 07 AUY 325 plakalı Volkswagen marka otomobil, üst geçit köprü altında bulunan ışık sisteminde Ferdi Y. idaresindeki 38 AED 343 plakalı MAN marka tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle binek otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırın yandan çarptığı ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Demir (72), kazayı küçük sıyrıklar ve kaburgasında kırıkla atlattı.
SIYRIKLARLA ATLATTIĞI KAZA SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın gece saatlerinde durumu ağırlaştı ve iç kanama geçirdiği tespit edilince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Demir, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Yaşlı adamın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Aksu Altıntaş Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.
Kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan tır şoförü Ferdi Y.'nin ise yeniden polis merkezine çağrıldığı öğrenildi.