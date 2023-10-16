Antalya'da Kiracılar Barınma Sorununa Çözüm İçin Alanda

Kiralardaki dizginlenmeyen artış, denetimsizlik ve bunun sonucunda yaşanan mağduriyetler günden güne artıyor. Vatandaşlar isyan ediyor. Antalya’da Kiracılar Dayanışması Platformu, bir kez daha alana çıktı.

Geçim sıkıntısı en çok onların belini büküyor. Emeklisi, öğrencisi, memuru, işçisi, şimdi de kira çıkmazında.

Kiracılara tahliye taahhütnamesini dayatan ev sahipleri imza atmayana ev vermiyor. Bu belge ile kiracının kaderi ev sahibinin ellerine bırakılıyor.

Arabuluculuk ve yüzde 25 uygulamalarının çözüm yerine yeni sorunlar doğurduğu vurgulandı.

Attalos Heykeli önünden kiracılar taleplerini bir kez daha dile getirdi. Yetkililer göreve davet edildi. Kalıcı çözüm istendi.

Platform üyeleri bundan sonraki adımlarını Ankara’ya doğru atacaklarını ilan etti.

Eyleme, yüksek kiralar nedeniyle evsiz kalan vatandaşlar da katıldı. Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı da eyleme destek verdi.